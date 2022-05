Mladý útočník si v situaci, kdy byl sám před americkým brankářem poradil na jedničku a bez problémů zasunul puk do sítě. „Matěje bych vyzdvihl v tom, že když hrál s Romanem Červenkou a Davidem Krejčím, tak byl jeho výkon ještě lepší. Teď byl pasovaný do druhé lajny k Hertlíkovi. Je to o level níž, to asi vidí každý," naznačil Duda, že by mu nejspíš seděl více v elitní formaci.