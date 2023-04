„Je jasné, že s věkem se mění priority. Já nehraji o smlouvy, o nějakou budoucnost na klubové úrovni. Týmový úspěch je pro mě číslo 1. Vím, že kabina musí držet pohromadě, aby atmosféra byla co nejlepší. A jestli je, se ukáže v těžších chvílích, které na turnajích přicházejí," říká.

Je na něm patrné, jak lidsky i herně zraje. Kdysi býval hromosvodem naštvaných příznivců, kteří si do něj personifikovali hokejové neúspěchy, jenže právě loňské mistrovství ukázalo, jaká hokejová chytrost v něm pořád je.

Foto: Václav Šálek, ČTK Hokejová reprezentace se sešla k další fázi přípravy před MS v Brně. Tento týden ji čekají dva zápasy proti Rakousku. Pokyny na tréninku udílí kouč Kari Jalonen.

„Když je člověk mladší, vidí to všechno úplně jinak. Vyhrál jsem mistrovství světa ve 24 letech (rok 2010) a pak si myslíte, že to bude takto obrok. Až zkušenost vám ukáže, že je to všechno jinak. Člověk se posouvá. Je spousta příkladů, že se dá hrát ve vyšším věku, jen záleží, co tomu člověk obětuje a dává. Jsem moc spokojený ve Švýcarsku. Cítím, že hraji kvalitní ligu, mám dobré spoluhráče a dobré lidi, kteří mě nenechají hokejově spát. A když člověk stíhá s mladšími spoluhráči, je to příjemné."

Právě angažmá ve Švýcarsku, kde se daří jemu a spokojená je tu také rodina, stojí za jeho hokejovou dlouhověkostí a procitnutím. V Rapperswillu zůstává i pro příští sezonu a věří, že tým se zase může výsledkově posunout o kus dál. Letos ztroskotal ve čtvrtfinále na Zugu, po něm mu zavolal kouč Jalonen a „naordinoval" pár týdnů volna, než ho povolá k reprezentaci.

Zůstal ve Švýcarsku, protože syn tu chodí do školy a až minulý týden přijel Červenka sám do Česka. Je to logické řešení, protože ho nemá cenu testovat ve všech přípravných zápasech, vždyť i tak přijdou medailové zápasy na MS až za měsíc.

V jakém složení trénuje @narodnitym v Brně: Jiříček, Jordán Kundrátek, Kempný Košťálek, Dvořák Zámorský, Svozil (Němeček) Ščotka, Kučeřík Červenka, Špaček, Smejkal Tomášek, Horák, Chlapík (Flek) Hyka, Sedlák, Sobotka Kaut, Černoch, Lenc Beránek, Kovařčík, H. Zohorna — Robert Sára (@RobertSara_26) April 24, 2023

„Loni tak to období v nároďáku nebylo moc dlouhé, bylo akorát. Tak jsme se domluvili podobně. Snad jsem i letos připravený a teď jen zase dostat to zápasové tempo," vypráví Červenka. A i z těch slov je patrné, že s účastí na šampionátu neváhal.

Loni byl v přípravě i na samotném turnaji jeho věrným parťák David Krejčí, jenž ale po ročním angažmá v Olomouci už zase věrně slouží Bostonu. „Chybí mi. Loňské mistrovství jsme si užili, ale já přeji Bostonu, aby vyhrál Stanley Cup," má jasno Červenka. „Teď je ale před námi proces do mistrovství světa, aby se utvořil tým. Nemyslím si, že bychom někdy měli v nároďáku špatnou kabinu, ale jde o to, aby se to z té kabiny přesunulo taky na led. To je nejdůležitější."