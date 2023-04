O tom, jak Petr ztratil klid a ublížil týmu, Hradec zdržel oslavy a Jalonen už nemá kde brát

A nakonec nejen do čtyř, ale dokonce do oslabení tří proti pěti poté, co Petr neudržel emoce, dlouho diskutoval s rozhodčími a reprezentace vyfasovala trest za zdržování hry. „To Jakubu Petrovi zazlívám. Tohle by nikdy neměl mládežnický trenér udělat. Místo toho, aby pocit křivdy a pachuti stáhl do sebe a mužstvo namotivoval, tak nesmyslně debatoval s rozhodčími," kritizuje šéfredaktor Sport.cz.