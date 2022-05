Pokud by Červenka triumfoval v kanadském bodování, stal by se třetím tuzemským hráčem, kterému by se to v době samostatné české reprezentace podařilo. V roce 1997 se to na šampionátu hraném také v Helsinkách, Tampere a Turku povedlo společně Vladimíru Vůjtkovi a Martinu Procházkovi, kteří tehdy nasbírali po 14 bodech za sedm gólů a stejný počet asistencí. V dobách Československa to dokázal v roce 1976 v Katovicích Vladimír Martinec, jenž zaznamenal 20 bodů za devět branek a 11 přihrávek.