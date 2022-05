Čtyřiačtyřicetiletý finský kouč na německé střídačce Toni Söderholm čelil týmu vedenému o osmnáct let starším krajanem, také v cizích službách. Mezi trenéry je zajímavý vztah. Söderholm byl na sklonku hráčské kariéry je obráncem IFK Helsinky, když Jalonen tento klub dovedl k finském titulu.

Mladší z Finů ve vzájemném duelu proti svému učiteli neuspěl. „Kari má systém založen na precizní defenzivě, v útočné fázi je to hodně na intuici a na tom, jak si dokáží hráči vyhovět. Budujeme tým podobně. Jakoukoli šanci nám vzaly českými góly potrestaná vyloučení i střely do tyček," připustil trenér německé reprezentace, která byla vždycky urputný a bojovný soupeř. V posledních letech k tomu přidala i solidní hokejové pojetí.

Promítlo se to do německého stříbra ze ZOH 2018 i do loňského čtvrtého místa v Rize. Nicméně čtvrteční souboj s Českem jeho západní sousedé neustáli, takže se museli vzdát naděje na svou první medaili z mistrovství světa od roku 1953.