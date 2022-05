Finsko zvýšilo náskok v čele "české" skupiny a má jistotu postupu do čtvrtfinále. Brankář Jussi Olkinuora vychytal už potřetí nulu. Na turnaji dosud nastoupil do čtyř zápasů a inkasoval jedinou branku. Rakušané naději na účast v play off naopak ztratili a čeká je souboj s Brity o udržení mezi elitou.