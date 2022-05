Tampere (od našeho zpravodaje) - Byl to urputný boj. Norové poctivě bránili své pásmo, přes které se Češi jen ztěžka dostávali. Přesto v úvodu byli viditelně lepší, a když dostali početní výhodu, šli do vedení. Silné přesilovkové komando zamknulo soupeře v pásmu, až Krejčí chytře nabil Pastrňákovi, jenž se střelou z první nemýlil.

Druhé branky se Češi dočkali opět v přesilovce. Předcházel jí výtečný vstup do třetiny, kdy si v prvním útoku hráči dobře měnili pozice, až si Krejčí vykoledoval faul. Do přesilovky tentokrát naskočila druhá speciální formace, aby se puk po nastřelení Kundrátkem dostal za brankou k Černochovi, jenž rychle přiťukl volnému Vránovi. Ten ukončil své střelecké trápení na turnaji.

"Byl to náročnější zápas na koncentraci a bylo důležité být pořád ve střehu. Na začátku moc střel nebylo, a když něco přišlo, nebezpečně to tam lítalo před bránou. Snažil jsem se neudělat nějakou zbytečnou chybu. Pak jsme se trošku zatáhli. Díkybohu to nepotrestali, měli jsme trošku štěstí, ale ubránili jsme to," řekl brankář Karel Vejmelka.