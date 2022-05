PŘÍKLEP EXTRA: Výhra nad Nory je zasloužená, ale chybí nám srdce válečníků, míní experti

Za vstup do utkání ještě experti národní tým chválili. „Nebylo to špatné. Měli jsme pohyb i brankové příležitosti. Ty jsme neproměnili, ale naštěstí jsme si pomohli přesilovkou, kterou jsme sehráli parádně," hodnotil Duda. Úvodní gól vstřelil David Pastrňák, kterého hosté pořadu zvolili esem zápasu.

Jenže poté tlak a aktivní hra Čechů opadla. „Norové jsou bezzubí. Ale po dobrém začátku náš pohyb opadl. Se silnějším soupeřem bychom měli víc problémů," poznamenal Škvor. Dudovi se v celém utkání nelíbila zejména příliš dlouhá střídání českých formací. „Hrozně je přetahujeme, hráči jsou na ledě dlouho. Hra by měla mít větší tempo a spád," mínil bývalý útočník.

Pastrňák má to, co chybí spoustě českých hokejistů. Diskuse z pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : Sport.cz

„Jestli chceme vítězit, musíme se naučit střídat. Při hře pět na pět by se střídání mělo točit do čtyřiceti sekund," pokračoval Duda. Redaktor Sport.cz pak podotkl, že v průměru pod zmiňovaných čtyřicet vteřin se v první části dostal jen Tomáš Hertl.

Ve druhé třetině přidal další přesilovkovou trefu Jakub Vrána. „Trochu šťastný gól. Nečekaně odražený kotouč si našel Jirka Černoch a hodil ho před bránu," popisoval Škvor. Před brankou pak pohotově doklepl puk do sítě Vrána.

Že přijede David Pastrňák z NHL a bude na MS dominovat? Není to pravda, říká Jaromír JágrVideo : Sport.cz

„Zatím asi náš nejlepší hráč. Je aktivní, má spoustu střel a šancí. Šel si za gólem a dal ho. Jedno světýlko v útočné hře českého týmu," mínil Duda. Ale výkon experti opět nechválili. „Nelíbil se mi. Má to zase sestupnou tendenci. Připomíná mi to utkání s Rakouskem. Norové byli ve druhé třetině lepší," myslel si Škvor.

Vedení Češi i díky dalším dvěma bodům Davida Pastrňáka nakonec uhájili a zvítězili 4:1. „Výhra zasloužená, počítá se. Ale je to jedno z mála pozitiv. Herní projev hodně pokulhával. Nechceme za každou cenu kritizovat, raději bychom chválili. Ale dva góly jsme dali z přesilovek, jeden z trestného střílení a jeden do prázdné branky. To nejsou trefy v klasické herní situaci," poznamenal hokejový redaktor.