Dosud jen tři rakouští hokejisté byli vybráni hned v prvním kole draftu NHL - před 19 lety sáhlo Buffalo po Thomasi Vanekovi (5. v pořadí), před 16 lety Vancouver po Michaelu Grabnerovi (14.) a předloni Minnesota po Marcu Rossim (9.). Čtvrtým do party by teď měl být další útočník Marco Kasper.

Rodák z Innsbrucku prošel organizací Klagenfurtu a poslední dvě sezony strávil ve švédském Rögle. V uplynulém ročníku už jako stabilní člen A-týmu, s nímž v domácí soutěži došel do semifinále play off a v Lize mistrů dokonce přispěl k celkovému triumfu.

„Pro skauty je to hodně zajímavý hráč. Určitě bude (v draftu NHL) atakovat první kolo," řekl v pořadu Příklep extra na Sport.cz expert Radek Duda. „Je vidět, jaký kus práce za dva roky po odchodu z Klagenfurtu do Rögle udělal. V konkurenčním prostředí jeho kvalita roste a roste. Kaspera jsem si všiml už v 16 nebo 17 letech, když hrál na dvacítkách. Už tam vypadal, že z něj něco může vyrůst," doplnil Duda na adresu Kaspera, jenž v této sezoně v 59 zápasech za Rögle ve švédské SHL vstřelil 10 gólů a přidal sedm asistencí.

„Vidíš na něm i sebevědomí. Jede do třech hráčů, udělá si kličku. Nebojí se, jestli to zkazí. To je alfa a omega, abys byl úspěšný," přidává se s chválou bývalý reprezentační obránce Jakub Nakládal, majitel bronzu z MS 2012.