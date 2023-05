OČIMA MISTRA: Neříká se mi to lehce, ale USA nás přejely. Švýcarům jsem vypadnutí přál

Jednoznačná čtvrtfinálová porážka 0:3 s Američany, těžko se to hodnotí... Neměli jsme v zápase vlastně nic. Jedna šance Zbořila z mezikruží, to je všechno. Spojené státy daly víc gólů, než kolik jsme si my vypracovali příležitostí. Neměli jsme šťávu, neměli jsme grády. Zaslouženě letíme domů.