Bývalý reprezentační kouč Alois Hadamczik v pořadu řeší, jak se k hodnocení takového duelu postavit z pozice trenéra. „Myslím, že bych se k utkání s Finy vůbec nevracel. Dělal bych, jako by nebylo a už bych mluvil o utkání s Němci," uvádí.

„Dal bych takový volný trénink a klid a nechal bych takovou atmosféru, že ta kabina s těmi zkušenými hráči se naladí na to, že vědí, o co hrají, to není třeba ani zdůrazňovat," pokračuje zanedlouho 70letý kouč.