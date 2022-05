Výběr Suomi totiž úvodní třetinu vyhrál 2:0 a Čechy pustil jen ke čtyřem střelám na branku. „Oba týmy mají propracovanou obranu, ale Finové mají větší odvahu jít do útoku. Jsme strašně ustrašení. Čtyři střely na branku jsou hrozně málo. V útočném pásmu hrajeme po rozích, málo se tlačíme do branky. Potřebujeme v ofenzivě více sebevědomí," komentoval Hadamczik.

Vstup do druhé části měli ale čeští hokejisté o poznání lepší. „Kluci asi dostali fén v kabině. Finové však stále dobře drželi lichoběžník a i když byli unavení, neměli jsme tak velké šance," hodnotil Burkert.

A skóre už se ve zbytku zápasu neměnilo. Jaký postup by po špatném závěru skupiny volil Hadamczik? „Jako trenér bych se vůbec k utkání nevracel. Jako by se vůbec neodehrálo. A mluvil bych jen o čtvrtfinále s Německem. Řekl bych týmu, co čekávám, a dal bych mužstvu klid. Kabina se zkušenými hráči se naladí dobře," radil kandidát na prezidenta hokejového svazu.