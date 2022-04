Duše kabiny na MS osmnáctek. Klukům děláme maminku i tatínka, smějí se kustodi

Fotogalerie Foto: Rudolf Hansel/Juniorský hokej Martin Pečinka se raduje s hráči z gólu Kulicha proti USAFoto : Rudolf Hansel/Juniorský hokej Foto: Rudolf Hansel/Juniorský hokej, Sport.cz Střídačka českých hokejistů na MS do 18 let v německém Landshutu.Foto : Rudolf Hansel/Juniorský hokej, Sport.cz Foto: Matěj Vybíral, Sport.cz Kabina českých hokejistů do 18 let na MS v německém Landshutu.Foto : Matěj Vybíral, Sport.cz Foto: Matěj Vybíral, Sport.cz Kabina českých hokejistů do 18 let na MS v německém Landshutu.Foto : Matěj Vybíral, Sport.cz

Landshut (od našeho zpravodaje) - Dresy vyprané a připravené, jeden jako druhý. Brusle nabroušené a veškerá výstroj připravená. Vedle ručníků má každý hráč k dispozici pití a tyčinky na rychlé doplnění energie. „Staráme se o to, aby kluci měli myšlenky jen na hokej. Jsme tu od snídaně až do pozdního večera. Musíme vše uklidit a připravit šatnu zase na další den," prozrazuje jeden z kustodů Martin Pečinka.

Společně s kondičním trenérem a fyzioterapeutem kabinu vyzdobili do českých barev. Nechybí motivační nápisy ani obrovská česká vlajka vyvěšená u stropu. „Zabralo nám to asi šest hodin, byla to dřina. Ale snad se tu hráči díky tomu cítí jako doma," usmívá se Pečinka.

Kabina týmu na MS U18Video : Hokejka.cz

Do Landshutu, 130 kilometrů od českých hranic, přivezli asi dvě tuny materiálu. Prostorné šatně ve středu dominuje koberec se státním znakem a podivný talisman. Plastová hračka tyranosaura. „Jeden z hráčů chodí trochu jako on, tak si z něj kluci udělali srandu a koupili mu hračku. Ani nevím, jak se z ní stal talisman," přiznává 48letý Pečinka, který si v sezoně 1992/93 zahrál československou extraligu za České Budějovice.

O kustodech se říká, že jsou duší kabiny. „Tady to platí trojnásobně. Děláme jim maminku i tatínka dohromady," směje se Pečinka. Na starost má hlavně přípravu šatny, jeho kolega Jan Vejvoda řeší technické věci jako broušení bruslí. „Jsme sehraná dvojka a ve všem si vyhovíme," libuje si 31letý Vejvoda, který dělá kustoda i reprezentační dvacítce.

S dospívajícími hráči našel společnou řeč. „Musel jsem se samozřejmě naladit na jejich vlnu. Je to příjemný. Cítím, jak u toho mládnu. U mě není věkový rozdíl takový," rýpne si do svého staršího kolegy. „Tak teď jsi mě poslal do důchodu," zasměje se Pečinka.

