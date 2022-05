Cesta za úspěchem proti USA ale nebyla jednoduchá. Byly chvíle, kdy už to vypadalo, že puk musí skončit v české síti. „Základem byl skvělý Vejmelka. Ale měli jsme taky štěstí, Američani tam měli čtyřikrát prázdnou bránu, ale vždycky přišel nějaký šťastný odraz. Výsledek se počítá, jsou to tři body," shrnul nejdůležitější fakta Pešout.

Před Českem se tak otevírá možnost, skončit ve skupině B třeba na druhé příčce. To by znamenalo, že by Češi pokračovali v šampionátu dál v Tampere. Jen je potřeba vyhrát v posledním utkání skupiny nad domácími Finy. „V derby finských trenérů je možné všechno. Když se nám bude dařit, tak si můžeme sáhnout ještě na druhé místo, což by znamenalo, že bychom se nemuseli stěhovat. To by byla výhoda," dodal Pešout v pořadu Příklep extra na Sport.cz.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu USA - ČeskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

„Slyšel jsem neskutečno ránu tady na Vinohradech. Myslel jsem, že je to bouračka nebo bouřka, ale to jen spadl kámen ze srdce," neskrýval Duda, že se mu ulevilo, když svěřenci Kariho Jalonena dotáhli duel se zámořským rivalem k těsné výhře a jsou mezi nejlepší osmičkou. Teď jde o to, vybojovat co nejlepší výchozí pozici. „Beru i výhru 1:0, vůbec by mi to nevadilo," dušoval se Duda. „Jestli to povede k tomu, že si kluci převezou placku, tak dobře pro ně, beru to.," dodal s tím, že by rád v podání českého týmu viděl jiný hokej. „Moje srdce pláče, ale já si na to zvykám a bojuju s tím."

Útočník Matěj Blümel rozhodl gólem zápas s USAVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Češi měli ve třetí části hry k dispozici pětiminutovou přesilovku. Ta nabídla šanci ke gólové pojistce, jenže druhý gól nepadl. „První lajna Američany rozebrala, ale neprorvali jsme to tam. Tady si musíme dát pozor, kdyby něco podobného přišlo ve čtvrtfinále za tohohle stavu, tak to může rozhodnout, že to zápas nezlomí na naši stranu. Mohli bychom si drbat hlavu," poznamenal Pešout.

Američani byli důrazní, podle Dudy si zaslouží pochvalu, jak naložili s oslabením. „Našim chyběla četnost střelby. Ať se to tam odráží a vznikají nové situace. Když si obranný val nerozstřílíme, bude to těžký," doplnil Duda.

PŘÍKLEP EXTRA - hokejové studio Sport.cz tentokrát s Radkem Dudou a Martinem PešoutemVideo : Sport.cz

Na závěr přišla ze strany Pešouta i chvála na arbitry duelu, kteří v kritických momentech neváhali změnit verdikt, neboť se mohou podívat v krizové chvíli na video. „Klobouk dolů před rozhodčími. Víme, co dělá s fotbalem VAR, ale tady, když jde o zdraví, tak to bylo z jejich strany správně, že se šli podívat a udělili Bellowsovi trest," uznal Pešout.

Druhý z expertů to s chválou tak jasně neviděl. Domníval se, že rozhodčí měl drsný faul Američana Bellowse posoudit hned, a ne až po konzultaci u videa. „Ten rozhodčí měl přímý oči na Bellowsově loktu, byl od toho tři metry. To nevidět, to byla hrubá chyba. Měl pískat hned. Tenhle faul by měl vidět," zlobil se Duda.