Šestadvacetiletý Rantanen získal loni s Coloradem Stanleyův pohár, letos Avalanche vypadli v 1. kole play off po porážce se Seattlem 3:4 na zápasy. Rantanen si v základní části připsal v 82 zápasech 105 bodů za 55 branek a 50 asistencí. V sedmi duelech play off nasbíral 10 bodů za sedm gólů a tři přihrávky.

Rantanen reprezentoval Finsko na světových šampionátech v letech 2016, 2017 a 2018. Od té doby chyběl, protože hrál s Coloradem play off. V NHL má na kontě ze 490 utkání 513 bodů za 220 gólů a 293 asistencí. V 70 duelech play off zaznamenal 87 bodů za 30 tref a 57 přihrávek.

Dvaadvacetiletý Kakko byl na MS jen v roce 2019 před draftem NHL, v kterém si jej Rangers vybrali jako dvojku. V Košicích a Bratislavě získal zlato. Za Rangers si v tomto ročníku v útoku po boku českého reprezentanta Filipa Chytila připsal v 82 zápasech dlouhodobé soutěže 40 bodů za 18 přesných zásahů a 22 asistencí. V play off v sedmi duelech před vyřazením s New Jersey zaznamenal gól a přihrávku. Celkem má na kontě v NHL 239 utkání a 98 bodů (44+54) a v 29 duelech play off sedm bodů (3+4).