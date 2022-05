Přímo z Tampere (Od našeho zpravodaje) - Jejich úkolem společně s Hynkem Zohornou je ve čtvrté formaci spíš bránit. Pár desítek vteřin tvrdě dřít na ledě, aby po nich zase naskočily elitní a gólové lajny. Jenže proti Británii Flek s Černochem zařídily klíčové góly, které dodaly Čechům v zprvu nervózním mači klid. A byli z toho tak nadšení, až se Flek později za svou upřímnou oslavu, když ji zpětně viděl na obří kostce, styděl.

"Trochu mě tam přepadly emoce. Měl jsem z toho gólu obrovskou radost a možná jsem to malinko přehnal. Když jsme to pak s klukama viděli, tak jsem se tomu sám zasmál," popisoval Flek.

Bylo zbytečné se omlouvat. Flek předtím dvě šance zahodil, pak se trefil nehokejově nohou, když clonil britskému brankáři při Ščotkově ráně. I gól Jiřího Černocha nejspíš nebude aspirovat na nějakou cenu v soutěži krásy, ale byl odměnou za důraz před brankou a soustředěnost při dorážce.

"Většinu gólů dávám z dorážek, nebo z první. Vím, kam mám jet. Někdy to je o štěstí, jako teď, když se puk odrazil ke mně. Ale tohle je můj styl hokeje," popisoval Černoch. "Kolikrát jsou ty špinavé góly nejdůležitější. Často se mi stává, že jsem samá modřina a to nejen z práce kolem branky soupeře, ale i ze zblokovaných střel. Spíš mě to nabudí. Nevadí mi dostat někde ránu."

Jenže právě podobné "špinavé" góly v minulosti reprezentaci chyběly. Trenéři si stěžovali, že hráči nechodí do míst, kde to bolí. A možná je to i zdůvodnění, proč v konečné nominaci na šampionát jsou oni dva než kupříkladu extraligová hvězda Filip Chlapík, kterému kouč Jalonen už nenašel důstojnou roli.

"Jsem rád, že to tam padlo i Čečemu (Černochovi), protože od prvního kempu makal a předváděl skvělé výkony. Dospělo to až k nominaci, teď i prvnímu zápasu a gólu," řekl Flek.

On sám je teď oficiálně bez angažmá. Jeho kontrakt v Karlových Varech vypršel, spekulovalo se o zájmu brněnské Komety, leč on s rozhodnutím vyčkává. Mistrovství světa může být výtečnou reklamou, aby po něm některý ze skandinávských či švýcarských klubů sáhl. „Nechtěl jsem to uspěchat. Teď se hlavně soustředím na reprezentaci a angažmá budu řešit až potom."

