NAD(H)LEDEM: Kluci dobře potrénovali na Švédy. Hejty na Červenku? Co je to za lidi!? nechápe Bednář

Všech pět gólů vstřelili hráči z domácí extraligy. Prostě se to takhle sešlo, další zápas to tam zase můžou nasypat borci z NHL. Buďme rádi, že jsou kluci z naší ligy vidět a ukazují, že hokej se u nás nedělá zas tak špatně.

Červus, který teď zapsal tři asistence, každou sezonu dokazuje, jak produktivní hráč to je. Nevím, co to je za lidi, kteří ho kritizují. Měl jsem možnost s ním pár sezon odehrát a vím, jaký je to hráč. Že je ve svém věku pořád tak produktivní, je důkaz, že jeho kritici absolutně nevědí, co píšou nebo říkají.