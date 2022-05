O čtvrtfinále se často mluví jako o zápase, který odděluje úspěch od neúspěchu. Je to opakující se klišé, avšak má v sobě kus pravdy, protože výhra a přežití na šampionátu až do závěrečného víkendu, v němž se rozdávají medaile, vždycky zmobilizuje širokou veřejnost a vlije naději, že zase budeme vítězné hochy nadšeně vítat na Staromáku. A český hokej, který si už deset let asketicky ordinuje medailový půst, by onen velký mejdan nutně potřeboval.