Jsou Češi vážně proti Němcům jasní favorité? A byl tam kalkul s výběrem soupeře?

Tampere (od našich zpravodajů) - Bude to opakování čtvrtfinále z Bratislavy 2019, ve kterém tehdy Češi celkem pohodlně vyhráli 5:1. Ale ač je na obou stranách několik pamětníků, tentokrát to bude nejspíš mnohem větší dřina.

"Němci se zdají jako nejpřijatelnější soupeř z druhé skupiny. I tak to bude vyžadovat maximální výkon, podobný tomu se Spojenými státy. Elitní útočníci by potřebovali pomoc od hráčů, kteří zatím mlčí a zůstávají za očekáváním," popisuje v podcastu redaktor Martin Kézr.

Ten zároveň upozorňuje, že to zase asi nebude oku lahodící hokej, protože Němcům na střídačce velí finský kouč Toni Söderholm, blízký přítel trenéra Čechu Kariho Jalonena. A tak na sebe vyrukují dva podobné obranné systémy, přičemž hra Němců je založena spoustě fyzických a osobních soubojů, zkrátka tomu, co v play off platí. "A účel světí prostředky," říká k tomu Robert Sára, další reportér Sport.cz na světovém šampionátu.