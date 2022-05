HOKEJ ONLINE: Češi drtí Lotyšsko, Pastrňák dává svůj první gól! Vejmelka přišel o čisté konto

Mají co napravovat. Čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Finsku bude ve čtvrtek Lotyšsko. Oba týmy mají na kontě výhru a dvě porážky, ale o jeden bod jsou na tom na pátém místě skupiny B lépe čeští svěřenci kouče Kariho Jalonena. Finský trenér už může do sestavy počítat s kanonýrem Bostonu Davidem Pastrňákem, který se ve středu připojil k mužstvu a je připravený zasáhnout do hry. Průběh utkání můžete tradičně sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz i živém vysílání studia Příklep Extra, v němž zápas okomentují experti. Přímý přenos vysílá ČT sport.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Čeští hokejisté se radují z brankyFoto : Michal Kamaryt, ČTK

