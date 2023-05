HOKEJ ONLINE: Slovensko bude proti outsiderovi bojovat o naději na čtvrtfinále MS

Slovensko dobře ví, co bude z jeho pohledu v neděli proti Slovinsku ve hře. Pokud chce dál mít naději na postup do čtvrtfinále MS, musí proti outsiderovi bodovat naplno. „Musíme ze dvou utkání udělat šest bodů a pak uvidíme, co ukáže tabulka," uvedl asistent kouče Ramsayho. Jasně naznačil, že si uvědomuje, že ani plný bodový zisk nemusí bránu do čtvrtfinále MS otevřít.