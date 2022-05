Lotyši udrželi teoretickou naději na postup do čtvrtfinále. Potřebují teď porazit v posledním úterním utkání ve skupině Švédy a ještě spoléhat na souhru dalších výsledků ve skupině.

Lotyši ztrácejí dva body na třetí Česko i na čtvrté Spojené státy americké a potřebovali by k posunu do play off vedle výhry nad výběrem Tří korunek zaváhání jednoho z těchto týmů. Velká Británie má na kontě stále jen bod a k udržení mezi elitou potřebuje v pondělí v běžné hrací době porazit Rakousko.