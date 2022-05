„Obrovská gratulace klukům, že to dokázali prolomit. Pecka, nádhera. Po dlouhé době se v týmu objevilo něco, co jsem vždy obdivoval na Kanadě. V té poslední třetině s Američany tam byla vůle, touha a nasazení. Ještě jednou děkuji," smekl po příletu před vystoupením reprezentace končící svazový šéf Tomáš Král.

ALL STARS hokejového MS podle Sport.czVideo : Sport.cz

„Teď už to můžu říct. S Karim jsem byl v kontaktu od přelomu roku poté, co se nám nedařilo před olympiádou. Ujišťoval, že má zájem. Měl sice namířeno k finské dvacítce, ale říkal, že je schopen si to vyřídit. A myslím, že musel prožít krásné chvíle, když mu tleskala ve Finsku celá hala," vracel s Král k nedělní bitvě o bronz, z jejíhož výsledku měli viditelně radost i na finále čekající fanoušci Finska.