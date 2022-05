Fotogalerie Foto: Michal Kamaryt, ČTK David Jiříček vychází z výtahu v tréninkové hale. Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Tampere (od našeho zpravodaje) – K ní média vůbec nemají přístup, protože mantinel prakticky kopíruje stěny, takže reprezentanty v akci bylo možné spatřit jen při nástupu do výtahu a potom až při cestě od ledu, kdy mnozí hráči volili raději ve výstroji a s chrániči na bruslích výšlap zhruba třiceti schodů než dlouhé čekání na výtah, který zároveň využívali pořadatelé při finišování prací v zázemí haly. „Byl to sice docela nezvyk, jít do schodů v hokejovém, ale zároveň i drobnost, kterou nikdo moc neřešil. Tímto se pohoda v mančaftu určitě neztratí. Už se všichni těšíme, až to začne," vykládal kapitán Roman Červenka.

Asistent trenéra Libor Zábranský se také spíše zabýval tím, že na střídačce v zápasové hale není moc místa pro realizační tým. „Prostor je opravdu malý, ale nějak se všichni porovnáme, i když při své postavě se tam sotva otočím," líčil téměř dvoumetrový trenér. „Je to tak, jak to je, ale zase nejde o něco, co bychom měli akutně řešit," dodal.

Tréninková hala je v suterénu arény, a tak do ní musí hokejisté po schodech, nebo výtahem. Tam se to občas zašpuntuje se soupeřem 😀 pic.twitter.com/ewGPxpYSQl — Robert Sára (@RobertSara_26) May 13, 2022

Navíc kouč Kari Jalonen stojí nezvykle na hráčské lavici. „Přiznám se, že jsem to viděl poprvé u něj. Bavili jsme se o tom, že tak má větší přehled o hře," uvedl k tomu Zábranský, podle nějž je nálada v mužstvu výborná. „Kluci jsou zdraví, správně nažhavení. Na ledě to bylo v pátek vidět, dopilovali jsme jen detaily systému, který hráčům vštěpujeme, a rychle ho vstřebali i borci z NHL," řekl asistent trenéra.

S Brity hraje reprezentace v sobotu od 16.20 h místního času (v Česku bude o hodinu méně). „Musíme se hlavně soustředit na vlastní hru. S pokorou jdeme do každého zápasu. Bylo by špatně, kdyby sportovec nešel do klání s tím, že vyhraje. Nemáme to jinak. Potřebujeme k tomu dobrou práci, dodržovat systém, který se nastavil, a taky kopu štěstí. A do každého zápasu jít s pokorou, ani proti Britům se nesmí nic podcenit," říkal Zábranský.