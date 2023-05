Riga (Od našeho zpravodaje) - Ne, nebylo to tak, že by Jalonen najednou odkryl karty a veřejně vysypal, kdo ve čtvrtek naskočí v brance proti Slovinsku a kdo o dva dny později zase proti Norsku. Zároveň si ale uvědomil, že jeho strohost v pondělním pozápasovém rozhovoru působila dosti arogantně.

„Měl bych vnést víc jasno do jednotlivých rolí v týmu. Martin Erat má na starost přesilovku a bavíme se spolu jen o ní. Fredrik Norrena se koncentruje pouze na naše oslabení a přesilovkové formace soupeřů. Zdeněk Orct vymýšlí hlavní plán s gólmany a já s ním obvykle souhlasím. Takže oni rozhodují o svém úseku a já za to pak přebírám zodpovědnost," vysvětlil Jalonen s tím, že má při rozhodování poslední slovo.

A tak je to prý i při plánu a taktice s nasazováním brankářů. „Neříkám Orimu (Orctovi), kdo bude chytat, to říká on mně. Teď si musíme sednout a prodiskutovat, jaký bude plán pro další čtyři zápasy," uvedl Jalonen.

„S brankáři mluvím. Jen ne o jejich práci, to nechávám na Orim. On se na to specializuje. Já ho musím podporovat a věřit tomu, co řekne. A zatím se mi jeho plány líbí, protože máme dvě vítězství a jednu porážku v prodloužení. Teď máme ovšem před sebou ještě čtyři utkání."