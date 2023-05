Jsou to fakta. Superšance za šedesát minut. Při hře pět na pět jich máme 10, oni 11. Přesilovky a oslabení; my máme čtyři, Lotyši tři. Superšance v prodloužení čtyři ku třem. pro nás. Celkově tedy superšance 18:17 pro nás. Přitom oni měli 35 střel na branku, my 25. Ale měli spoustu střel z úhlu, které většinou neprojdou do brány.