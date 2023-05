Riga (od našeho zpravodaje) - Nesla se v jednotném duchu: „Je to náš plán, naše rozhodnutí. Víc nemusím vysvětlovat," říkal Jalonen po pondělní porážce s Lotyšskem.

Zvlášť první třetinu jsme nehráli dobře. Lotyšsko bylo v první i druhé třetině mnohem lepší než my. Až ve třetí třetině a prodloužení jsme hráli, jak bych chtěl. Nevím, proč jsme nebojovali a nehráli v našem tempu. Reagovali jsme neustále pod tlakem. Dva góly jsme dostali po prohrané buly v našem pásmu. Celkově to ale byl dobrý zápas, dobrá atmosféra. Dokázali jsme se vrátit do zápasu, ukázali jsme charakter. Měli jsme šance v prodloužení, oni měli jednu a proměnili. Doufám, že získaný bod bude pro nás důležitý, až dohrajeme poslední zápas.