Strach má o kapitána Olivera Ekmana Larssona, který nenastoupil do nedělního duelu s Norskem a jeho další působení na šampionátu je hodně nejisté. Obránce Vancouveru se potýká s bolestmi kotníku, do něhož inkasoval před týdnem ránu pukem v duelu s Českou republikou.

„Není to fér. Mistrovství je krátký turnaj, a když hrajete třikrát dva zápasy ve dvou dnech, je to příliš. Dvakrát je to ještě fajn, ale takhle trénink a všechno ostatní trpí," pokračoval kouč.

„Podle mě by se pravidla měla změnit, aby se to nemohlo stát," dodal. V tom případě by se ale téměř jistě musel šampionát protáhnout na více dnů, nebo by bylo potřeba zařadit více zápasů na jeden den, což by ale pro pořadatele a IIHF nebylo z ekonomického hlediska zajímavé. Nedá se tedy předpokládat, že by se jeho návrh v blízké budoucnosti realizoval.