Běžela čtvrtá minuta třetí třetiny, na kostce v supermoderní Nokia Areně v Tampere svítilo skóre 6:1 pro favorizované Švédy a po vyhození Norů do útočného pásma se schylovalo k naprosto rutinní záležitosti.

Švédský gólman Magnus Hellberg si povyjel do pravé strany od své brány, aby si v klidu počkal na puk nastřelený o mantinel od Michaela Hagy. Jenže k překvapení všech v hale si to puk nasměroval rovnou do odkryté brány.