„Není to série play off, ale jen jeden zápas, v němž se může stát cokoli. Můžeme dát gól v přesilovce, pak tam spadne nějaký škaredý... Historie turnajů píše různé příběhy. Doufám, že ho ve čtvrtek napíšeme my. Každý z nás je profík a víme, co leží na stole a jak se připravit. Doufám, že všichni uděláme pro týmový úspěch maximum," přemítá Jordán.