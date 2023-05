A hraje navzdory tomu, že kontrakt na další ročník nemá. Arizona už o něj nemá zájem a on jako realista tuší, že se nejspíš ani jiný zájemce v zámoří nenajde, a tak se rozhlíží po evropských ligách včetně extraligy. Jen KHL, kde působil před cestou do Ameriky, zavrhuje.

A možná i případná účast na šampionátu by mu mohla otevřít u některých klubů dveře, podobně jako v to doufá další „nezaměstnaný" v českém výběru útočník Martin Kaut. „Pomoct to může, ale zase věřím tomu, že pokud bych byl pro někoho zajímavá akvizice, tak mě trenéři i manažeři znají. Ví, jak hraji a v dnešní době není problém se podívat na videu na nějaké moje zápasy. Ale mezinárodní scéna je hodně ceněná, takže i mistrovství světa je jedna z variant, jak se ukázat."

A že nemá smlouvu a případným zraněním v reprezentaci riskuje, že by mu případní zaměstnavatelé nedali práci? „Tak jsem to vůbec nevnímal. Kvůli zranění jsem nedostal loni možnost zabojovat o mistrovství, což mě mrzelo. Teď se cítím výborně a věřím, že si trošku spravím chuť po sezoně," popisuje Knot.

I z těchto důvodů je realista, ne naivka, který by snil, že od jiného zámořského klubu přilétne exkluzivní nabídka. „Viděl jsem, že spousta věcí už pro mě není. Je tam hodně cestování a mně už není dvacet. Mám rodinu, děti a musím koukat, aby i ta byla spokojená. Je to soukolí věcí, které by musely do sebe zapadnout. Už se nebudu za každou cenu hnát, abych příští rok strávil zase v Americe na farmě. Musela by to být opravdu nějaká dobrá nabídka, ideálně samozřejmě jednocestná, ale vím, v jaké situace se nacházím, a tak tomu moc velkou šanci nedávám."