Dvě radostné pecky pro Knota. Po narození dcerky mohl slavit i olympijskou nominaci

„Jelikož mám jen minimum reprezentačních zkušeností, tak jsem opravdu s nominaci nepočítal. Byl jsem hodně překvapený a pochopitelně i ohromně nadšený, když se moje jméno objevilo na obrazovce. Než jsem se vzpamatoval, už mi do Ruska volal táta," přibližuje Knot, jak se dozvěděl šokující novinku.

V rozpětí čtyř týdnů potkala téměř dvoumetrového obránce druhá obrovská událost v životě. „V prosinci se mi narodila dneska už měsíční dcerka Olivie. Přišla na svět sice o pár dnů dřív, než byl termín, ale zase jsem si ji tím pádem v předvánoční pauze stihl doma užít, protože s ženou akorát přijely z porodnice. A teď další radostná pecka," líčí Knot, jemuž začalo docházet, co zařazení do olympijské sestavy znamená, až při dlouhém telefonátu se ženou.

„Manželka je mým největším fanouškem, s miminkem ale zůstává v Česku. Nominaci beru i jako potvrzení, že veškeré úsilí a hokejová dřina se vyplácí a že svou práci dělám dobře," pokračuje Knot, jenž ještě před pěti lety hrál jen první ligu za Slavii. „Pak si mě trenér Růžička ale vytáhl do Chomutova a následné suprové angažmá v Liberci odstartovalo můj raketový vzestup. Žádné schody nevedou do nebe, ale Nižněkamsk mi jako první hokejová adresa v cizině docela sedla," vypráví.

„Zatím se to dost liší od běžné přípravy, protože jen v pěti lidech se nikde netrénuje. Po přerušení KHL bychom ale neměli jinak vůbec možnost chodit na led. Pro ostatní kluky může být plus, že ještě jedou v zápasovém rytmu, ale pro nás je perfektní, že máme možnost takhle se chystat směrem k olympiádě. V covidové době nemá opravdu nikdo nic jisté, ale snad se v nějaké roli s národním týmem do Číny opravdu podívám," uvažuje Knot.