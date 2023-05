Kongres IIHF v Tampere bude posuzovat kandidaturu Česka na MS hokejistek 2025

Kandidaturu Česka na pořádání mistrovství světa hokejistek v roce 2025 bude posuzovat kongres mezinárodní federace IIHF, který začne ve čtvrtek v dějišti mužského světového šampionátu v Tampere. V tuzemsku by se mohl ženský šampionát konat poprvé. Do Evropy by se vrátil po třech letech, loni se hrálo v dánských městech Herningu a Frederikshavnu. Letos se konalo MS hokejistek v kanadském Bramptonu a příští rok jej hostí americké město Utica.

Foto: David Taneček, ČTK Nokia Arena v Tampere. Ilustrační foto

"Máme zájem a rádi bychom pořádali mistrovství světa žen v roce 2025. Byli jsme napsaní na long list jako organizátoři, takže jsme to potvrdili přes výkonný výbor. Ve čtvrtek začíná kongres IIHF, kde bychom to měli nejdříve na radě a pak na kongresu oficiálně potvrdit," řekl ČTK viceprezident Českého hokeje a první místopředseda IIHF Petr Bříza. České hokejistky získaly loni v Dánsku historický bronz a letos jej obhájily. V roce 2022 se poprvé představily na olympijských hrách a v Pekingu skončily sedmé. V případě přidělení šampionátu začnou přípravy na turnaj a hledání ideálního dějiště. "Chceme mít jedno pořadatelské město. Záměr Českého svazu ledního hokeje je popsat v příštích měsících podmínky pro pořadatelské město, jednat s kandidáty, jednotlivými městy, která by se ucházela o pořadatelství. Potřebujeme na to mít moderní arénu s dostatečným počtem kabin jak pro účastnickém týmy, tak pro rozhodčí," uvedl Bříza. "Musíte mít tréninkovou arénu, která je součástí toho komplexu, a dostatek ubytovacích kapacit pro deset týmů, organizátory a televize. Budeme mít vytypovaná města a chtěli bychom v příštích měsících jednat s kandidáty, municipalitami i kraji o případné podpoře. Nějaká jednání už jsme spustili. Chtěli bychom využít mužské mistrovství světa v roce 2024 v České republice, abychom propagovali tento šampionát. Dává pro nás smysl udržet i část organizačního výboru a připravit dvě mistrovství světa po sobě," dodal Bříza.