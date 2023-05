Dobrý den, trenére. I když je to vlastně dobrý den?

Každý den musí být dobrý, vlastně výborný. Už jsem říkal včera, že ta varianta je na stole a dopadlo to tak, jak to je. Oba kluci to dnes zkusili na ledě a bohužel to nešlo. Ztrácíme dva vynikající centry, což je obrovský problém a zásah do týmu. Musíme se s tím srovnat.

Kdy se připojí Radan Lenc a Radim Zohorna?

Radan přiletí dnes v pět hodin odpoledne. Radim má pak dnes v NHL výstupní mítink a zdravotní prohlídky. Martin Havlát byl v kontaktu s generálním manažerem Toronta, aby se to uspíšilo. Že by neprošel? To si nepřipouštíme, tam by neměl být problém.

Budete po jejich zapojení nějak měnit herní koncepci?

Ne. U Lencíka je výhoda, že byl s námi v přípravě a systém zná. Velmi dobře bruslí a dá se použít v podstatě kdekoliv. I Radim zavnímá systém rychle. Je to vysoký hráč, velmi dobře bruslí a má velký dosah hokejkou. A dá se použít také na všech postech, takže i na centru by to u něj mohlo fungovat.

Foto: David Taneček, ČTK Zleva vpředu Lukáš Sedlák a Filip Chytil po týmovém focení před dopoledním tréninkem české hokejové reprezentace. S ní už na turnaji pokračovat nemůžou

Nastoupí Lenc už v sobotu?

Bude to ještě velké téma s Karim (Jalonenem). Je možné, že do zápasu půjdeme se 13 útočníky a sedmi beky. Ale zatím to nemohu potvrdit. Ale chtěli bychom víc útočníků do hry, protože musíme být opatrní. Kdyby se nedejbože zase něco stalo. Musíme brát ohled na zdraví našich kluků a teď hodně z nich máme slušně pomačkaných. A obránce Zbořil? Je trochu nachlazený, ale hrát určitě bude.

Můžete popsat laikovi, co znamená ztráta těch kreativních dvou centrů?

Laikovi? Nevím, jestli najdu jiné slovo než obrprůser. Je to obrovská ztráta do přesilovek i obrovská ztráta důležitých gólů. Viděli jste, jak byl Sedlák strašně platný pro tým. Je to i ztráta rychlosti a mohl bych v tom seznamu pokračovat. Oba jsou v útoku dominantní a chybět nám budou.

Je alespoň štěstí v neštěstí, že jste díky nově přijatému pravidlu mohli za oba zraněné povolat náhradu?

To je obrovská pomoc. Bohužel pravidlo musíme použít, ale zaplaťpánbůh za to, že můžeme. Kdyby se nám nedejbože zranil ještě další útočník, bylo to těžké. Ale říkám, že jsem nikdy takovou zdravotní pohromu nezažil.

Neděsíte se už při zápasech, co se zase přihodí?

No, určitě jste viděli, jak ve čtvrtek dostal Smejky (Smejkal) do kotníku. A viděli jste i poněkud nešťastný zákrok soupeře na Džordyho (Jordána). To už pak my trenéři koukáme: Ježišmarjá, co se stalo?! Ale teď potřebujeme klid, tým ví, co má dělat. Dobře víme, že první dvě třetiny byly včera z naší strany špatné, až třetí třetina nám pomohla. Tým ví, co má hrát. Ale taky si je vědom, jací špičkoví hráči nás opouštějí.

Upozorňujete hráče, aby si na tréninku dávali větší pozor?