Riga (od našeho zpravodaje) – „Jsou to dvě špatné zprávy naráz. Bohužel nás Filip a Lukáš budou muset opustit. Sedlo to dneska zkoušel, Filip dokonce na ledě s klukama, ale bohužel to nepůjde,“ zoufá si Havlát.

Prvním povolaným náhradníkem, který bude dopsán na soupisku, je Radan Lenc. Ve hře je pak povolání Radima Zohorny. „Až dnes v Americe vstane, mám v plánu mu hned zavolat. Uvidíme, jak to dopadne,“ prohlásil Havlát s tím, že útočník švédského HV 71 Lenc, který vypadl z kádru reprezentace až po generálce na MS, Českých hrách v Brně, by měl do Rigy přiletět v pátek večer. V sobotu by pak už mohl nastoupit proti Norsku.