Tampere (Od našeho zpravodaje) - Že by do hráčů pumpovali odhodlání, motivovali je a chtěli, aby teď vystoupil nějaký lídr, který tým poblázní v zápase o bronz? Ne!

"Pokud bychom měli motivovat někoho, aby hrál o medaili, aby bojoval, tak to by bylo špatně," míní Zábranský. "My jako trenéři uděláme maximum, abychom klukům nachystali recept na Ameriku. Ta hraje na čtyři beky, musíme tedy hrát agresivně."

Dva osudové fauly přitom udělali ti nejzkušenější, Davidové Pastrňák a Krejčí. "Chtěl bych se kluků zastat. Asi málokdo, kdo to na ledě nezažil, si dokáže představit ten stres a mentální nastavení v tak těžkých zápasech. Člověk může zkratovat a může udělat něco, co by třeba v běžných zápasech v základní části neudělal. Stalo se. Oba Davidové ten mančaft táhli celou dobu, mají právo na chyby, chybovat je lidské. Oba to hrozně mrzelo, sami se k tomu také vyjádřili, kluci si k tomu řekli v šatně svoje," řekl Zábranský.