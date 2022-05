Tampere (od našeho zpravodaje) - "Je důležité hned po zápase najít motivaci, aby se to už nestalo. Teď už myslíme na bronz."

V čem byla Kanada lepší?

Těžko říct, vůbec nevím. Kanada neudělala nic, vyloženě jsme jí to dali. Netuším, co se stalo ve druhé třetině. Úplně jsme přestali hrát naši hru a už jsme se z toho nemohli dostat zpátky.

Zlom přišel, když Kanada využila přesilovku za vaše vyloučení. Nahromadila se ve vás frustrace proti Duboisovi?

PŘÍKLEP EXTRA: Studio k zápasu Česko - KanadaVideo : Sport.cz

On mi dal vyloženě loket do hlavy. Pak jsem si jel jen pro hokejku, ten kluk má dva metry, já do něj jen lehce šťouchnul a on spadl na prdel jak... Myslím, že to nasimuloval. Samozřejmě je to blbost ode mě, moje chyba, ale jak rozhodčí posoudili fauly ve druhé třetině... To nevím.

Hodně asi mrzí inkasovaný gól na konci první třetiny, že?

Ano. Gól do šatny není příjemný, mohli jsme jít do kabiny za stavu 1:0 nebo 2:0, protože jsme měli šance. Bohužel se nám nepodařilo dát druhou branku, oni dali do šatny, což soupeře vždycky povzbudí. Je škoda, že jsme těch 30 sekund neudrželi.

Na turnaji jste se chtěli zlepšovat, teď ale přišla velká rána.

Chtěli jsme být lepší a lepší, což se nám dneska nepodařilo. Úplně jsme přestali hrát. Kanada to trestá a těžko vás pustí zpátky do hry. Jejich hráči mají hokejové dovednosti, velké příležitosti využijí. Za stavu 1:1 nám hned dali dva góly z přesilovek. Byly to zbytečné fauly, na druhou stranu se nám oslabení nepodařilo odbránit. To je posadilo na koně. Od té doby jsme se vůbec nemohli dostat zpátky k naší hře. Je to smutné.

Jaká byla nálada v šatně po druhé třetině?

Všichni jsme věřili, že oslabení, kterým třetí třetina začínala, odbráníme a dáme jeden gól. Kdybychom ho dali, může se stát cokoliv. Jenže v první pětiminutovce jsme dostali na 1:5.

Nestřílíte góly ve hře pět na pět, dali jste jen jeden za poslední čtyři zápasy.

Souhlasím. Dneska se to tak nakumulovalo, že bohužel jsme góly při hře pět na pět potřebovali. Šance tam byly, dvakrát jsme měli únik, jednou nájezd. Nedali jsme to, zamrzí to, jsou to tři góly. Škoda.

Trestné střílení jste jel vy. Proč nájezd nevyšel?

To musí být gól samozřejmě. Z mého výkonu jsem dneska zklamaný. To je hokej. Někdy je den, že se tak stane. Je důležité hned po zápase najít motivaci, aby se to už nestalo.

Co tedy pomůže do nedělního zápasu o bronz?