Sama mi říkala, že když nehraju já, fandí Kanadě. Ale v úterý drží palce Česku. Na poslední dva zápasy s Norskem a Švýcarskem za mnou dokonce s našimi syny Hudsonem (8) a Jaggerem (6) dorazili do Rigy. V pondělí ale museli odletět, protože kluci jdou do školy.

Za ty roky, co jsme spolu, už na mě pozná, kdy je vhodná chvíle nakousnout hokejová témata. Když se mi třeba nepovede zápas, radši to nechává až na další den.

To teda, obzvlášť když hrají synové hokejové zápasy. Kluky povzbuzuje a řve na ně. Musím od ní na tribuně sedět dál. Já vše radši sleduju v klidu zpovzdálí a jen koukám, jak to klukům jde.

Zeptala se jich, jestli jim to nevadí. Prý to naopak mají rády, tak je spokojená...

Pro každého je těžké odstěhovat se do cizí země. Zažíváte jinou kulturu, návyky i jídlo. Nebylo to pro ni jednoduché, ale snažili jsme se často - aspoň na měsíc - vracet do Kanady. Její rodiče za námi zase létali do Česka. Pro nás je nejdůležitější, že jsme celá rodina pohromadě.