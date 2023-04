Národní aspekt je pak symbolizován českými barvami použitými v logu. „Naší vizí bylo stvořit takový design, který co nejvíce zprostředkuje emoce a vášeň. Puk, hráči, fanoušci, Česko. To vše tvoří emoce a srdce hokeje během akce. Tato slova jsou vtěleno jak do designu „pukotikonů", tak i do sloganu MS Srdce do hry." prohlásil Martin Klčo, marketingový ředitel agentury Unicorn Attacks, která se tvorbě loga podílela.