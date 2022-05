Asi jo. Měl jsem pevné místo ve třetí lajně a ice time přes patnáct minut, to byla ještě významnější pozice než v Chicagu. Hlavně jsem odehrál v sezoně zase všechny zápasy. Žádný jsem nevynechal ani v těch dvou předchozích, zkrácených sezonách ještě za Blackhawks. To mě asi nejvíc těší, že se dokážu postarat o tělo tak, že zvládne celý program s takovou porci utkání. Snažím se, aby kondiční připravenost byla mojí předností.

Je tady naštěstí docela dost kluků, se kterými jsem hrál za repre v mládežnických kategoriích. Nejen Pasta, Vránič, ale i Ščotíno, Langoš nebo Špágr. Červuse jsem zažil ještě v chomutovské kabině. Některé kluky opravdu neznám, ale to rychle napravíme. Navíc jsem dlouho v kabině nepokecal se všemi česky, na to jsem se hodně těšil.

Z prvního dojmu máte před těmi neskutečnými hráči velký respekt, ale brzy jsem zjistil, že to jsou normální lidi jako my všichni ostatní. Netřeba před nimi padat na kolena. I když třeba Matthewsových 60 gólů, to je vážně neuvěřitelná meta. On má skvělou střelu a hodně způsobů zakončení, dokáže se prosadit všemi různými způsoby.