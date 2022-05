Prostě nevěřím, že by takhle kluci přemýšleli. Rozhodně to dobré uvažování není, protože se ti vždycky vymstí. A pojďme si říct, že ani Němci nejsou slabý soupeř. Vždyť skončili druzí ve skupině. Pořád si ale myslím, že je porazíme.

Jsem rád, že ve čtvrtfinále jdeme na Němce, i když to znamená stěhování do Helsinek. Ale kluci si aspoň zajdou do Českého domu na pivo a porazí Němce, no... Jsem optimista a našemu týmu věřím, že půjde do semifinále.