Tampere (od našeho zpravodaje) - Před deseti lety rovněž ve Finsku zažil prohrané semifinále, z kterého se ale na druhý den stala bronzová radost. Jak tedy smutný tým namotivovat, aby v neděli uspěl nad Spojenými státy? "Musíme chtít hrát, protože jestli tam přijdeme jak dnes, můžeme domů odjet hned," uvedl kriticky Krejčí.

Davide, co dnes rozhodlo?

Škoda gólu na konci první třetiny. Kanaďani pak dali góly z přesilovek a bylo to těžké. První třetina byla dobrá, ale pak jsme se báli hrát. Jen jsme puk odhazovali a to takhle nejde.

Co byla hlavní chyba?

Každý se musí sám podívat do zrcadla, o bronz proti Spojeným státům to musí být úplně jiný výkon. Medaili jsme neudělali hodně dlouho. Byla by to hezká náplast. Ale tolik chyb?! Musíme chtít hrát s pukem. To jsme dnes vůbec nechtěli. Prostě to tam nebylo.

Byla Kanada důraznější?

Neznám Kanadu, která by nebyla důraznější. My jsme prostě přestali hrát, nechtěli jsme puk.

Zlomil to tedy gól na 1:1? Padla pak na tým deka?

Myslím, že první třetina byla solidní. Bohužel ale dali góly z přesilovek, které by v NHL vůbec nepískli. Ale musíme to brát, jak to je.

Narážíte na přísné vyloučení Davida Pastrňáka i své?

Za mě - a řeknu to anglicky - je to joke (vtip), co tam nějací lidi předvedli. Polovina těch faulů by v NHL nebyla.

Bránila Kanada oslabení lépe?