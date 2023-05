Přestože nechce předem prozrazovat, kdo se postaví v pátek do branky na úvod MS proti Slovákům, není to tak, že by o tom rozhodl on sám a přes to nejel vlak. „Může se k tomu vyjádřit celý realizační tým, za což jsem rád. S Karim Jalonenem nakonec máme to hlavní slovo, není to ale direktivně ani od mě, ani od Kariho," tvrdí Orct.