Nesmyslný faul, správné rozhodnutí sudích, hájí Špaček vyšší trest pro Voženílka. Hosták nesouhlasí

Je to pro národní tým další komplikace, jako by snad problémy s centry na světovém šampionátu v Rize nikdy neměly skončit. Poté, co turnaj předčasně skončil pro zraněné Chytila se Sedlákem, se v sobotním utkání proti Norsku museli Češi od 28. minuty obejít bez Daniela Voženílka, jemuž rozhodčí po dodatečném prostudování videozáznamu udělili trest na pět minut a do konce utkání za naražení na hrazení.

Foto: David Taneček, ČTK Daniel Voženílek míří do kabiny po vyloučení na 5 minut plus do konce utkání.

