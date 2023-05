PŘÍKLEP EXTRA: Češi si zajistili play off! Tresty rozbily zápas. Nemohli jsme se dostat do tempa, glosuje Špaček

Nejprve přišla řeč na Špačkova syna Davida. „Mám ho rád, je to můj syn, ale na mužskou reprezentaci to ještě není. Rád bych ho viděl v nároďáku třeba na Českých hokejových hrách. Tam by mohl dostat šanci. Teď ho čeká přechod mezi dospělé, kde jsou o 10 kilo těžší hokejisté," předjímal legendární český bek budoucnost svého syna, který rovněž nastupuje v obraně. „Nyní ho čeká kemp Minnesoty. Porve se o AHL," dodal Špaček.

Mluvilo se také u Švýcarsku a Kanadě. „Za mě je Švýcarsko TOP favorit turnaje," uvedl na adresu budoucího soupeře národního týmu Špaček.

Sestřih utkání MS Norsko - ČeskoVideo : Česká televize

Pak už se rozebíralo utkání Norsko - Česko. „Espen Knutsen byl vynikající hokejista. To byla vynikající norská generace. Ta jim ale odešla a novou teď marně hledají. Stále se drží v elitní divizi, ale na výraznější úspěch už dlouho čekají," zhodnotil Kézr aktuální situaci norského nároďáku.

„Zlatá doba norského hokeje byla postavená na tom, že velká část jejich nároďáku hrála ve Švédsku, nebo to zkoušela v zámoří. Nyní Norsko prochází obměnou," dodal šéfredaktor Sport.cz. „Nesmíme to gólově Norům usnadnit," nabádal ještě před utkáním Kézr.

Kdo je na turnaji nejlepším českým obráncem? Podle expertů Michal kempný. „Je vidět, že si věří. Sezona v NHL mu neklapla. Ve Spartě mu to ale sedlo. Je na něm vidět, že hraje s dobrým pocitem, věří si a chce být klíčovým hráčem. Je to náš nejlepší hráč vzadu" řekl Špaček na adresu Kempného.

Mluvilo se i o Radanu Lencovi a Radimu Zohornovi a změnách ve složení útoku. „Hrozně mě mrzí Sedlákovo zranění. Je to hráč, kterej nám bude hrozně chybět," podotkl Špaček. „Ty lajny, jak jsme je změnili ve třetí třetině proti Slovinsku, ale tým oživily. Myslím, že takhle bychom měli hrát," řekl olympijský vítěz z Nagana.

První dějství gólově v české režii

Češi ovládli první třetinu poměrem 2:0. „Nezačali jsme dobře, ale Norové dělají hloupé chyby," glosoval Špaček. „Vejmelka se velmi rychle dostal do zápasu. Na začátku měl štěstí, trefilo ho to, ale to k tomu patří," zhodnotil první dějství bývalý reprezentační obránce.

„Nehrajeme v útočném pásmu. Přejedeme modrou, přihrajeme si, ale do deseti vteřin jsme pryč, a to je málo. Čekal jsem, že na ně víc vlítneme," doplnil hodnocení první třetiny Špaček.

Foto: David Taneček, ČTK Nejproduktivnější český hokejista na MS Dominik Kubalík se raduje z gólu v utkání s Norskem.

„Obávám se, že pak přijdou Švýcaři a Kanaďani, budou vědět, že Dominik je ten hráč, co dává góly, a stoupnou si k němu. Pak to bude o tom, aby se ukázali další hráči, kteří budou mít více prostoru," řekl Špaček na adresu Kubalíka, nejproduktivnějšího hráče turnaje.

"Ukazuje se, že Dominik je zdravý, při chuti a ve formě, ale je v tom sám. Potřebujeme pomoc i od ostatních," doplnil Kézr. „Věřím, že k bodů dojdeme bez trápení," dodal šéfredaktor Sport.cz. „Další gól rozhodne. Dostáváme se pod tlak, děláme chyby a dáváme soupeři šance, aby je využil. Kdybychom dali třetí gól, myslím, že to definitivně zlomíme," řekl Špaček.

Ve druhém dějství branky nepadly

Češi hráli ve druhém dějství 11 minut v oslabení, skóre se ale neměnilo. „Hloupé fauly. Zbytečný faul od Voženílka. Trefil ho do hlavy, i když to nebylo vidět," okomentoval Špaček vyloučení českého centra. „Norové hráli přesilovky hanebně. Neukázali nic, čím by se chtěli do zápasu dostat," zhodnotil Kézr marnou norskou snahu o snížení.

Došla Norům víra, když nevyužili dlouhou početní výhodu? „To, jak zvládáme oslabení, je pozitivní. Hrajeme je aktivně a vytváříme si šance," viděl Kézr norský neúspěch v českém přístupu k početní nevýhodě.

„Je důležité, že jejich hráči se unaví, když hrajou přesilovky špatně a jen jezdí nahoru a dolů. Část hráčů se nedostane vůbec do tempa, to platí ale i u nás," doplnil Špaček. „Norskou hru paradoxně srazily vlastní přesilovky," dodal trojnásobný mistr světa.

„Potřebujeme to v klidu dohrát a připravit se na těžký zítřejší zápas," vyhlížel třetí třetinu Špaček. „Pojďme dát co nejrychleji třetí gól," dodal Kézr.

Češi si dobruslili pro tři body

Ani třetí třetina nenabídla gólové akce. Češi si po vítězství 2:0 s předstihem zajistili čtvrtfinále. „Těžké dopoledne. Kluci jsou určitě rádi, že to zvládli," hodnotil Špaček. „Nemohli jsme se dostat do tempa. Druhá třetina to ovlivnila, tempo potom upadalo a kluci si to spíš hlídali, aby neinkasovali. Vyloučení rozbily zápas," dodal bývalý bek.

Foto: Roman Koksarov, ČTK/AP Jakub Flek (vpravo) zvyšuje na 2:0 v utkání s Norskem.

Pak už se vyhlížely nadcházející bitvy. „Švýcaři mají výborný tým. Nesmíme dostat první branku. Jakmile se Švýcaři dostanou do vedení, bude to těžké," vyhlížel Špaček nedělní klání se Švýcarskem.

„My potřebujeme nabrat sebedůvěru před čtvrtfinále. Potřebujeme tým vyštelovat. Teď se to ale bude štelovat za plného chodu. Mám trochu z utkání se Švýcarskem obavy, ale na druhou strany, kdy jindy by se tým měl předvést než v takovémto zápase," doplnil Kézr.

„V boji o první tři příčky ve skupině nás vnímám trochu jako outsidera. I když ale skončíme třetí, tak to nebude žádná tragédie," vyhlížel šéfredaktor Sport.cz rozhodující zápasy o umístění ve skupině.

Se Švýcarskem se Česko utká v neděli ve večerním zápase od 19:20. Studio PŘÍKLEP EXTRA bude opět startovat 50 minut před úvodním buly. V roli expertů budou duel rozebírat bývalý hokejista Radek Duda a redaktor Marek Burkert.

PŘÍKLEP EXTRA K HOKEJOVÉMU MS Redakce Sport.cz nabídne fanouškům během hokejového mistrovství světa pravidelná studia k zápasům českého týmu. Ve studiu bude s moderátorem diskutovat o daném utkání vybraný expert z řad hokejových osobností a redaktor Sport.cz. Studio Příklep extra bude začínat vždy padesát minut před úvodním vhazováním.