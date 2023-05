Nicméně les, rybníky i čerstvý vzduch u Beránka výrazně ovlivňují také hokejovou kariéru. Už párkrát měl na stole nabídku, aby ze západu Čech odešel, ale... „Příroda mě udržela. Jsem myslivec, rybář a vše, co pro život potřebuji, ve Varech je. Při představě, co bych dělal v Praze, bylo těžké se toho všeho vzdát. Proto zůstávám," říká Beránek.

S letitým klubovým parťákem Petrou Koblasou mají téměř jako dennodenní rituál vyrazit do lesů, posedět u rybníka. „Udělal jsem si pár kamarádů, a tak chodím na místa, kam se lidi moc nedostanou. To jsou pak nádherné rybářské zážitky."

„Byl to nejlepší krok, co jsem mohl udělat. Pomohlo mi to v kariéře, protože ta liga byla nesmírně těžká a výborná. Byli jsme mladí kluci, kteří trávili 14 dní na tripech v Rusku. Občas jsme hráli na baze, do kterých jsme jeli půlhodiny lesem a všude to hlídali vojáci s vlčáky. Byla to velká zkušenost," popisuje.