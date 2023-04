Jestli má na nějaké pozici národní tým přetlak, je to místo brankáře. Kromě Hrubce jsou na čekané Vejmelka, Mrázek, či Dostál v NHL. Z Evropy pak mimo jinými Langhammer, Will nebo třeba Stezka. Seznam by mohl být klidně ještě jednou tak dlouhý. „Těší mě, že je tolik možností. Když to padne na mě, budu rád, když ne, tak to nebude jako křivda, skvělých brankářů je hodně a všichni ti jmenovaní si to zaslouží," přiznává Hrubec. „Bude rozhodovat i aktuální forma a kdo půjde nejdále, aby měl to zápasové zatížení."