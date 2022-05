Tampere (Od našeho zpravodaje) - Při své trefě Blümel těžil z práce Hynka Zohorny, který vystihl rozehrávku Američanů a pardubického rychlíka vyslal do úniku.

Jak jste viděl ze svého pohledu jedinou branku, která rozhodla o vítězství nad USA?

Hynek Zohorna tam skvěle zblokoval střelu amerického obránce. Myslel jsem, že pojedeme dva na nikoho, ale on měl už dlouhé střídání, a tak na mě jen křiknul, že mi hází puk.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu USA - ČeskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Neutekl vám kotouč ale trochu?

Bál jsem se, že půjde daleko. Ale přibrzdilo ho víc sněhu na ledě. Konečně jsme možná jednou i měli štěstí, že ta kvalita kluziště není úplně dobrá. Dal jsem do toho tedy všechno a jsem rád, že to vyšlo.

David Pastrňák vám radil, co platí na Swaymana chytajícího za Boston?

Ne, vůbec. Prostě jsem jen něco zkusil a vůbec nad zakončením nepřemýšlel. Docela mě překvapilo, kolik prostoru mi tam brankář nechal.

Brzy jste vedli a mohli se držet svého systému?

Přesně tak. Neříkám, že jsme se zatáhli, ale nedělali jsme zbytečné chyby a ztráty. A když jsme mohli, šli jsme do útoku. Ale nikde jsme nebláznili. Myslím, že se nám povedlo odehrát skvělý zápas, zejména defenzivně to bylo super. Sice tam chodili přes brankoviště nějaké americké nahrávky, ale že by nám ujeli nebo se dopustili nějaké přečíslení, to se nestalo.

Takže jste věřil, že můžete vyhrát 1:0?

No, v té osmé minutě bych neřekl, že bude stačit jeden gól. Pak bych nevěřil, že uhrajeme výsledek 1:0. Vyvedlo mě ale z omylu, jak jsme hráli. Neříkám, že jsme zaparkovali autobus a bránili. Měli jsme dobrou obranu, ale dokázali jsme z toho i zaútočit. Skvělá systémová hra od nás.

PŘÍKLEP EXTRA - hokejové studio Sport.cz tentokrát s Radkem Dudou a Martinem PešoutemVideo : Sport.cz

Konečně celých šedesát minut bez výpadku?

Jo přesně. Když rychle zapátrám v paměti, nebyl tam žádný. Neustále jsme hráli v pěti kompaktně. Jak říká trenér Jalonen, když máme dobrou obranu, tak můžeme porazit každého.

Byla důležitá i Vejmelkova nula?

Rozhodně. Karel chytal neuvěřitelně, zlikvidoval spoustu šancí, podal skvělý výkon. Kluci mu zablokovali spoustu puků, to k tomu patří. Hráli jsme jako jeden muž a dokázali si, že ten gól nemusíme dostat.

Dá se říct, že to bylo takové vítězství finského střihu?

Jo, můžeme to tak nazvat. Kari nás od začátku připravuje na víceméně podobný systém jako mají Fini, akorát k tomu přidáme českou kreativitu. Šestnáct střel by někdo mohl vykládat za pasivitu, ale já věřím, že jsme předvedli způsob, kterým můžeme vydržet na šampionátu až do posledního dne.

Co říkáte své úžasné bilanci v hodnocení plus, mínus?

O tom vůbec nevím, ale tolik kladných bodů samozřejmě těší. Jsem za ně rád. Abych řekl pravdu, tak jsem letos v Pardubicích zrovna na tuhle statistiku dost koukal, když se mi tolik nedařilo dávat góly. Snažil jsem se, abych byl v kladných číslech. Tady mi to navíc lepí, takže super.

Už jste nejlepší střelec mužstva...

Popravdě, já tohle opravdu moc neřeším. Kdybych to řešil, třeba by to ani nebylo takové. Já jen chci, abychom vyhrávali.

Vnímáte, že se rozpoutala kolem vás velká mediální pozornost?

S mluvčím Ondrou Kalátem jsme se vsadili, jestli dosáhnu 10 tisíc followerů na Instagramu. Už jsem tu hranici překročil. Lidé mi píšou, vnímám to, ale je těžké všem odepsat.

Stáváte se i štamgastem v mixzóně. Jak to zvládáte?