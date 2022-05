Tampere (Od našeho zpravodaje) - Věděl, že to bylo nejlepších 60 minut, které zatím tým na turnaji odehrál. Tentokrát se totiž v jeho hře neobjevily žádné hluché pasáže ani skuliny v obraně. "Opravdu se mi líbilo, jak jsme hráli," uvedl trenér.

Takže to bude dnes pozitivní hodnocení, že?

Byl to play off hokej. Líbil se mi týmový duch, bojovnost, každý nechal na ledě všechno. Hráli jsme náročný hokej. Toho si cením nejvíce. Těší mě, jak hráči výkonnostně rostou. Ukázali jsme velké srdce. Ale byl to těžký zápas, v němž nám dal Vejmelka šanci vyhrát. Má teď velké sebevědomí. Ale i my se před ním snažíme nedat soupeři šanci.

Byl to hokej, který chcete na závěr turnaje hrát?

Hledali jsme to, co máme hrát. A vidíte, bylo to nejlepších našich 60 minut, takže musíme takto hrát dál.

PŘÍKLEP EXTRA - hokejové studio Sport.cz tentokrát s Radkem Dudou a Martinem PešoutemVideo : Sport.cz

Jak jste viděl hit na Radima Šimka? Myslíte, že se tentokrát šli rozhodčí dodatečně podívat, protože jste si v minulých dnech na jejich výkony stěžoval?

Ano. Když víte, že se někdo zranil, mají se jít rozhodčí podívat. Zvlášť když mají tu možnost. Byl to stejný případ jako v sobotu s Matějem Blümelem (faul na něj ale sudí nepotrestali). Proti Norsku to byla chyba, teď to udělali správně. Řekl jsem Červenkovi okamžitě, že už víme, že to je úder do hlavy. Viděli jsme video na střídačce. A tentokrát sudí rozhodli správně.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu USA - ČeskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Je v pořádku?

Ještě jsem ho neviděl. Musím s ním mluvit, ale byl na rozhovorech v televizi, tak je snad v pořádku. Potřebujeme ho.

Co říct k Matěji Blümelovi?

Je to česká hokejová budoucnost. Hraje úžasný turnaj a jsem moc šťastný, že se po hitu nezranil. Dnes dal vítězný gól, což je vždycky velká věc. Je výjimečný v bruslení, které na této úrovni potřebujete. Umí si najít šance, je šikovný a pokorný. Hrozně rychle se učí, když mu něco řeknu.

Útočník Matěj Blümel rozhodl gólem zápas s USAVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Karel Vejmelka konečně udržel nulu.

Ano, už byl několikrát blízko, teď ji konečně má. Pro sebevědomí ji potřebuje. Ale musíme před ním dál solidně bránit.

Co říkáte na české příznivce, jakou vytvořili atmosféru?