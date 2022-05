OČIMA MISTRA: Blümela už v extralize neuvidíme. Pro čtvrtfinále by byli nejlepší Němci

Musím vyzdvihnout naši výbornou defenzivu. Navázali jsme na hru z přípravy, kdy nám to vycházelo a sedělo. Ačkoliv Američané párkrát promáchli před odkrytou bránou a měli jsme štěstí, jinak jsme je do nějakých vyložených příležitostí nepouštěli. Zejména s přechodem útočné třetiny měli velké problémy. Prostě jsme plnili systém, který se trenér Jalonen snaží razit. Navíc vše podpořil gólman Vejmelka.

Utkání s USA rozhodl jediným gólem z uniku Matěj Blümel a jenom dokázal, v jaké pohodě a s jakým sebevědomím na šampionátu hraje. Provedl to mazácky. Mám za to, že v příští sezoně už ho v české extralize neuvidíme.

Nemyslím si, že by Švédové v úterý prohráli s Lotyšskem, takže první ve skupině neskončíme. Kdybychom ale porazili Finy a díky lepší bilanci vzájemného zápasu je přeskočili, naše sebevědomí by šlo určitě nahoru. Mužstvo by si tím zase ověřilo, že s těžkými soupeři může hrát.

Čtvrtfinále máme jisté, pokud ale skončíme v tabulce za Švédy, na čtvrtfinále se budeme stěhovat do Helsinek, protože Finové jako domácí tým zůstávají v Tampere. Jako komplikaci bych to ale neviděl. Do Helsinek to je po dálnici zhruba dvě hodiny jízdy.